Мадонна выложила фото в корсете и чулках

Певица Мадонна продемонстрировала фигуру в белье и чулках. Поп-исполнительница разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

67-летняя Мадонна предстала перед камерой в молочном корсете, который дополнила бюстгальтером, трусами с завышенной талией, чулками в сетку и длинными перчатками. Певица также надела массивные блестящие серьги и чокер. Поп-исполнительница позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой.

© Газета.Ru

В ноябре инсайдер издания Radar Online рассказал, что Мадонна тайно помолвлена с 29-летним возлюбленным Акимом Моррисом. Источник отметил, что футболист относится к певице «лучше, чем кто-либо другой», а также дает ей чувство уверенности и спокойствия.

Собеседник таблоида заявил, что влюбленные пока не определились с датой свадьбы, но поп-исполнительница уже выбирает место для ее проведения. Среди вариантов, которые рассматривает звезда, Италия, Португалия и ее поместье в Ист-Хэмптоне. По словам инсайдера, артистка «хочет знаменательного праздника в окружении самых любимых людей».

Источник также рассказал, что Мадонна собирается заключить брачный договор с молодым возлюбленным.