Назван самый вульгарный образ в 2025 году

Педагог по деловому этикету Лора Виндзор назвала образ жены американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерши Лорен Санчес на инаугурации президента США Дональда Трампа самым вульгарным в 2025 году. Соответствующий комментарий приводит Daily Mail.

Известно, что в январе возлюбленная основателя Amazon посетила церемонию в наряде белого цвета, который состоял из приталенного пиджака и кружевного бюстгальтера. Эксперт считает, что такой образ с нижним бельем совершенно неуместен для подобных мероприятий. По ее словам, Санчес сделала все возможное, чтобы привлечь к себе внимание.

«Вы можете быть одеты в лучший костюм всех времен, но неуместное поведение в данной ситуации свидетельствует о недостатке эмоционального интеллекта», — заявила специалист.

В ноябре сообщалось, что Лорен Санчес в откровенном виде пришла на юбилей телезвезды и предпринимательницы Крис Дженнер. Тогда журналистка поделилась снимками, на которых продемонстрировала свой образ для вечера. Она предстала перед камерой в прозрачном платье, отказавшись при этом от бюстгальтера.