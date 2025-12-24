Анна Седокова вышла в свет в облегающем платье

Певица Анна Седокова продемонстрировала фигуру в облегающем платье. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Анна Седокова стала гостьей церемонии вручения премии журнала Hello!, которая прошла 23 декабря в Москве. 43-летняя певица выбрала для закрытого светского мероприятия черное сияющее обтягивающее макси-платье. Поп-исполнительница дополнила его туфлями на каблуках. Знаменитость позировала перед зеркалом с распущенными волосами и вечерним макияжем с темными тенями и коричневой помадой.

© Газета.Ru

Знаменитость всю жизнь следит за фигурой. Исполнительница отмечала в интервью, что ее идеальный вес — 58-60 кг, и к нему она постоянно стремится. Седокова старается посещать тренажерный зал, соблюдать диету, пить много воды и не употреблять алкоголь. Однако звезда подчеркивала, что если бы не общественное мнение, ей жилось бы гораздо комфортнее в своем теле.

Недавно Анна Седокова снялась в леопардовом бикини. Звезда позировала перед зеркалом и поделилась кадром в Instagram. Она рассказала подписчикам, что находится в Майами.