Регина Тодоренко снялась в облегающем комбинезоне

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко показала фигуру в облегающем наряде после родов. Соответствующие кадры опубликованы в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость, родившая в сентябре третьего ребенка, посетила спортзал.

Для занятий физической активностью она выбрала черный облегающий комбинезон и серые укороченные носки. При этом звезда собрала часть волос в хвост и отказалась от макияжа.

«Восстанавливаться после третьих родов сложнее, но процесс идет», — призналась она.

В ноябре Регина Тодоренко раскрыла способ привести тело в форму после родов. Артистка рассказывала, что стала заниматься пилатесом четыре раза в неделю.