Звезда «Очень странных дел», актриса Милли Бобби Браун снялась в микрошортах. Артистка опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

21-летняя Милли Бобби Браун предстала перед камерой в лавандовом пушистом свитере, который сочетала с белыми микрошортами, колготками в тон и меховыми наушниками. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле с тушью, румянами и розовой помадой.

© Газета.Ru

В начале марта Милли Бобби Браун вышла в свет в красном блестящем платье с глубоким декольте и босоножках в тон. Волосы она распустила и сделала расслабленную укладку. Ей также нанесли макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой.

В июне Милли Бобби Браун снялась в голубом крошечном бикини с принтом, который дополнила массивной цепочкой, серьгами и солнцезащитными очками. Актриса позировала с уложенными в пучок волосами и без косметики на пляже.

В ноябре Милли Бобби Браун пришла на премьеру пятого сезона сериала «Очень странные дела» в Лос-Анджелесе. Она позировала на красной дорожке с 50-летним Дэвидом Харбором. Для выхода на публику актриса предпочла черное кружевное платье с глубоким декольте и перьями. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж.