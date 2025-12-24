Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин назвал самую дорогую вещь в гардеробе. Об этом он сообщил в шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».

41-летний исполнитель признался, что в обычной жизни он чаще выбирает серые, не вызывающие вещи и ездит на метро. Однако на сцену он надевает яркие наряды, соответствующие его образу.

«Сложно сказать за гардероб, я за вещи не цепляюсь. У меня много вещей, но я такой приземленный. В жизни я хожу в неприметной одежде, ярко одеваюсь только по работе, у меня же народное амплуа», — пояснил он.

При этом Шаляпин рассказал, что самым роскошным изделием в его коллекции стала норковая шуба Loro Pianа. Кроме того, певец подчеркнул, что однажды ему подарили шубу Versace. При этом точную стоимость нарядов он не назвал.

«Сколько там стоит шуба... миллион-два, я не знаю», — заявил артист.

В октябре Прохор Шаляпин раскрыл секрет появления джинсов за миллион рублей в гардеробе. Исполнитель появился на публике в указанных брюках из денима американского люксового бренда Chrome Hearts.