Модель Елена Перминова объяснила свою худобу

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова объяснила худобу. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

39-летняя манекенщица сообщила, что в последнее время прибегает к капельницам, которые ей назначил врач.

«В этот раз заливали белок, так как я по-прежнему не могу нормально набрать вес. Белок не усваивается, хотя я ем его без остановки, но его уровень в организме очень низкий», — рассказала она.

Также Перминова заявила, что не принимает препараты для лечения диабета ради похудения.

«Не ставлю себе "Мунджаро", как писали в комментариях. Все бьюти-капельницы без контроля и показаний врача — это плохая идея. Такие вещи без компетентного доктора делать просто опасно!» — пояснила она.

В ноябре сообщалось, что Перминова показала фото в откровенном наряде.