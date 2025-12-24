Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева высмеяла внешность до кардинальной смены имиджа. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 34-летняя экс-ведущая «Орла и решки» решила вернуться в блонд. Она поделилась снимком из салона красоты и продемонстрировала фанатам объемную стрижку со светлыми прядями.

Однако спустя время Ивлеева опубликовала коллаж из двух фото и сравнила себя с персонажем вселенной «Гарри Поттера». Так, на верхнем кадре она предстала в черном свитере и с прической до преображения. На нижнем — присутствовал портрет Северуса Снегга.

«Я еще никогда не была так близка к успеху! В последних рилсах я действительно больше Северус Снегг, чем Настюшка Ивлеева», — подписала инфлюэсерша публикацию.

