Стилист рассказал, какую укладку выбрать на новогодний корпоратив

Лучшей укладкой на корпоратив будут не залакированные локоны, а мягкие волны, небрежные пучки или слегка растрепанные хвосты. Об этом «Газете.Ru» рассказал топ-стилист бьюти-пространства «Шевелюр» Александр Аванесов.

«Главный тренд последних лет — живые, подвижные укладки. Прически с большим количеством лака и зафиксированные локоны визуально старят и выглядят неактуально. Для корпоративов лучше выбирать текстуру: мягкие волны, небрежные пучки, слегка растрепанные хвосты. Если говорить о длине, то на средних и длинных волосах лучше всего работают текстурные локоны с прикорневым объемом. Они выглядят празднично, но не перегружено, и легко трансформируются в течение вечера — волосы можно убрать за уши, собрать в низкий хвост или заколоть декоративной заколкой», — отметил Аванесов.

По его словам, собранные прически для корпоратива — отличный вариант, если мероприятие предполагает активность, танцы или долгий вечер. Но важно уйти от офисной строгости.

«Низкий пучок с выпущенными прядями у лица, асимметричный хвост, гладкая укладка с акцентом на пробор — все это смотрится современно и элегантно. Хороший прием — сочетание гладкости и текстуры. Например, идеально зачесанная верхняя зона и слегка небрежная длина. Такая прическа выглядит дорого и хорошо держится даже без агрессивной фиксации. Для коротких стрижек главный инструмент — правильная форма и акцент на деталях. Четкая текстура, эффект влажных волос, подчеркнутый пробор или легкий объем у корней делают образ праздничным без сложных манипуляций. Важно не перегружать короткие волосы стайлингом. Лучше выбрать один акцент: либо глянец, либо текстура, либо объем», — рекомендовал Аванесов

Завершить укладку стилист рекомендовал различными аксессуарами. Это могут быть лаконичные заколки, шпильки с металлом, бархатные ленты, аккуратные ободки.