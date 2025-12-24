Визажист объяснил, как сделать из офисного макияжа праздничный

Чтобы было проще трансформировать офисный макияж в праздничный, нужно утром нанести тонкий слой пудры. Об этом «Газете.Ru» рассказала визажист «Золотого Яблока» Мария Андронова.

© Freepik

«Чтобы макияж не «поплыл» к вечеру, добавьте один незаметный, но важный шаг: фиксируйте Т-зону тонким слоем пудры, а на щеки нанесите кремовый румянец. Он быстро наносится, красиво ложится, а кожа будет выглядеть свежо и днем, и вечером», — заявила эксперт.

Визажист подчеркнула, что также важно сделать покрытие тонким и «живым»: в офисном свете плотный тональный крем чаще выглядит тяжело, а к вечеру может подчеркнуть обезвоженность. Она посоветовала работать точечно: консилер (под глазами, вокруг носа, на покраснения), а сверху легкий тон или тинт, чтобы выровнять общий оттенок лица.

Андронова рассказала, что самый быстрый способ сделать образ вечерним, — добавить сияние на глаза.

«Если днем у вас нейтральные матовые или полуматовые оттенки, вечером можно нанести на центр века шиммерный стик или кремовые тени с влажным блеском. Причем сделать это можно пальцем, без кистей. Это выглядит нарядно даже при минимуме действий. Дальше карандаш по межресничке (верхнее веко) и чуть-чуть по внешнему краю, с легкой растушевкой. Глаза сразу становятся глубже, взгляд — выразительнее», — посоветовала визажист.

Тем, кто хочет более праздничного эффекта, эксперт рекомендовала добавить тонкую линию глиттер-подводки поверх стрелки или во внутренний уголок.

Что касается макияжа с акцентом на губы, Андронова объяснила, что офисный вариант проще всего будет построить на нюдовом карандаше и комфортной текстуре — бальзаме, тинте или сатиновой помаде. К вечеру не нужно будет смывать все полностью: достаточно промокнуть губы салфеткой и поверх нанести более яркий оттенок.

«Чтобы не промахнуться с уместностью, выбирайте один выразительный тон и чистый контур. Красные оттенки — беспроигрышная новогодняя история, но если вы такое не любите, попробуйте глубокую розу, ягодный или гранатовый оттенки. Они выглядят празднично, но мягче воспринимаются», — объяснила эксперт.

Андронова также рассказала, что самое эффектное и безопасное место для шиммер-стика: верх скул, чуть-чуть на переносицу и во внутренние уголки глаз. Она посоветовала выбирать кремовые или жидкие текстуры: они выглядят естественнее, быстрее растушевываются и не подчеркивают сухость.

По ее словам, перед тем как усиливать макияж, нужно сделать мини-реанимацию: пройтись по Т-зоне матирующими салфетками, освежить тон там, где нужно, и только после этого добавлять праздничные штрихи. Андронова добавила, что результат нужно завершить фиксирующим спреем.