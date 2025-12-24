Как выбрать парфюм в подарок

При выборе парфюма в подарок стоит учитывать привычки человека. Об этом «Газете.Ru» рассказала парфюмер и эксперт «Золотого Яблока» Валерия Кузьмина.

© Freepik

«Самый верный путь — представить, где и как человек будет носить аромат. Если это офис, деловые встречи, поездки, общественный транспорт — лучше выбирать чистые, спокойные композиции: цитрусы, чайные ноты, легкие древесные аккорды, мягкие мускусы, деликатные цветы без "сладкой тяжести". Такой парфюм не будет спорить с окружением и редко утомляет», — заявила эксперт.

Она объяснила, что если человек любит вечерние выходы, театры, рестораны, наряды, украшения, то можно приобрести более глубокие и выразительные направления: древесные, пряные, восточные.

Тем, кто занимается спортом и любит свежесть и минимализм, Кузьмина предложила выбрать цитрусовые, зеленые, акватические парфюмы, где ощущается воздух, прохлада, чистота. Она подчеркнула, что обычно это самые безопасные подарки.

«Если это человек "про уют": пледы, свечи, кофе, сладости, мягкий трикотаж — часто хорошо заходят гурманские ноты (ваниль, карамель, шоколад), но не сахарные, а теплые, сливочные, "обнимающие"», — отметила парфюмер.

Она также рассказала, что древесные варианты универсальны и раскрываются зимой, а пряные хороши для тех, кто любит внимание и сложные ароматы.

Кроме того, Кузьмина рекомендовала ориентироваться и по возрасту.

«В целом молодые чаще выбирают цветочно-фруктовые и гурманские ноты, а с возрастом заметнее растет любовь к древесным и более спокойным композициям. Но решающим все равно остается характер и образ жизни», — заявила она.

Парфюмер обратила внимание, что люди по-разному относятся к насыщенности, поэтому здесь действует простое правило: лучше чуть легче, чем слишком тяжело.

«Сильные восточные и густо-сладкие ароматы могут быть прекрасными — но в офисе, транспорте или в тесном помещении они часто утомляют окружающих, а иногда вызывают головную боль», — отметила эксперт.

Кузьмина рассказала, что подарок становится точнее, если вы выбираете не только запах, но и удобство носки. По ее словам, парфюмерная вода — обычно самый универсальный вариант: держится хорошо, подходит и для дня, и для вечера.

Эксперт заявила, что туалетная вода — легче по звучанию: отличный выбор для тех, кто не любит насыщенность или предпочитает дневные ароматы. Тем, кто любит стойкость и шлейф, она рекомендовала купить духи — самый концентрированный формат.

«Многие удивляются, что "на себе не слышат" парфюм — это нормально. Нос быстро привыкает к запаху, и через некоторое время вы перестаете его замечать, хотя окружающие его ощущают. Поэтому при выборе подарка лучше ориентироваться на комфорт и уместность», — напомнила Кузьмина.

Тем, кто выбирает объем «вслепую», лучше купить либо 50, либо 100 мл.

«50 мл — безопасный подарок для человека, который любит менять ароматы, пробовать новое, собирать коллекцию. Это достаточный объем, чтобы пользоваться регулярно, и при этом не пугать масштабом. А парфюм 100 мл — хороший выбор для человека, который точно пользуется одним ароматом долго», — объяснила она.

Кузьмина также обратила внимание на мини-форматы и дорожные объемы. По ее словам, это отличная идея, когда человек знает направление, но не уверен в конкретном аромате.

«Чтобы не промахнуться, не обязательно выбирать "один-единственный флакон". Сейчас есть очень красивый формат подарка, который выглядит продуманно и дорого: набор миниатюр в одной стилистике (например, чистые мускусы/цитрусы/древесные), подарочный сет "день и вечер" (легкий аромат и более глубокий) и парфюм и средство для тела», — рассказала парфюмер.

Она рекомендовала задать несколько вопросов перед выбором парфюма.