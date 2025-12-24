25 подарочных наборов и адвент‑календарей с косметикой к Новому году

Чувствуете усталость и понимаете, что сил на выбор подарков для близких уже не осталось? Это нормально. Существует беспроигрышный способ порадовать получателя: подарить бьюти‑набор в красивой упаковке. Вот целых 25 вариантов, среди которых вы точно найдёте подходящий.

© Super.ru

Подарочный набор Face Lifting Box, WAU

© Super.ru

Хотите побаловать подругу (или себя) и подарить что‑то эффективное? В этом наборе помимо уходовой косметики есть две антиэйдж‑звезды: лифтинг‑массажёр с микротоками для лица и тела, а также компактный девайс для ухода за кожей вокруг глаз.

Адвент‑календарь 12 Boxes Holiday, Clarins

© Super.ru

Когда 31 декабря все распакуют свои адвенты и на следующее утро проснутся без сюрпризов, получательница этого календаря почувствует себя особенной. У неё будет шанс открыть окошки и начать год с подарков. В адвенте — 12 ячеек с уходовыми и декоративными продуктами.

Новогодний шар «Миндаль», Л’Окситан

© Super.ru

Подарок в упаковке, которую точно не выбросят. Три средства спрятаны в красивый расписной шар, который можно повесить на ёлку или веточки лапника. Состав не уступает упаковке: здесь масло для душа, крем для рук и кубик для ванны — всё с ароматом миндаля.

Набор из антивозрастного эликсира № 302 и золотых масок для лица, Sofia Bertrand

© Super.ru

Люксовое настроение заказывали? В чёрной коробке спрятан антивозрастной эликсир с коллоидным золотом и пептидами, которые имитируют действие ботокса. Усиливают действие сыворотки тонкие золотые пластины, которые нужно аккуратно нанести поверх средства.

Подарочный набор The Power Of 5, Sesderma

© Super.ru

Если получательница хорошо разбирается в уходе и давно привыкла к сильным активам, её порадует набор с высокой концентрацией витамина С. В сумочку положили дуэт из липосомальной сыворотки и увлажняющий крем на основе экстракта сладкого апельсина.

Подарочный набор «Квартет для совершенной фарфоровой кожи», Erborian

© Super.ru

Постоянно смотрите корейские бьюти‑туториалы и хотите, чтобы тон лица выглядел идеально? Всё получится с этим боксом. BB‑крем подстраивается под оттенок кожи и маскирует нюансы, праймер увлажняет и сглаживает поры, зелёный CC‑крем перекрывает красноту, а фиолетовый возвращает сияние и маскирует пигментацию.

Подарочный набор HSR Lifting, Babor

© Super.ru

Эффективный дуэт для антиэйдж‑рутины. Сыворотка с пептидами и протеинами в составе помогает запустить процесс обновления кожи, а крем укрепляет кожный каркас и повышает эластичность.

Подарочный набор, Vois × Aim Clo

© Super.ru

Подруга следит за всеми трендами в соцсетях? Тогда её порадует подарочный набор в стильном тканевом мешочке. Внутри скрывается вязаная косынка и увлажняющая маска для волос, а сам мешочек можно приспособить для хранения мелочей.

Подарочный набор [Pepti]biotic, SVR

© Super.ru

Модные и эффективные активы в одном наборе, который оценят обладательницы жирной и проблемной кожи. Лёгкий крем не забивает поры и интенсивно увлажняет благодаря низкомолекулярной гиалуронке. Скраб‑маска дарит ощущение чистоты, очищает поры и работает как пилинг.

Подарочный набор Hydro Protect, Fane

© Super.ru

Базовый минимум для ухода за волосами. Для бережного очищения — увлажняющий шампунь, для блеска и устранения ломкости — крем‑кондиционер. Продукты подойдут волосам любого типа: кудрявым помогут улучшить структуру завитка, повреждённым — восстановить необходимый уровень увлажнения и питания.

Подарочный набор Snowy Forest, Manlypro

© Super.ru

Наборчик из трёх кистей и спрея‑очистителя украшен рисунками белоснежного зайчика в окружении сугробов и ёлок. Сами кисти выполнены из искусственного и натурального ворсов — таким трио легко сделать любой макияж лица. Сохранить их белыми получится благодаря очищающему спрею с хвойным ароматом.

Подарочный набор 5 Solution Gift Set, d’Alba

© Super.ru

Ярко‑жёлтая коробка с лентами и бантом претендует на звание главной героини новогодних распаковок. В ней — пять классических спрей‑сывороток с разными активными ингредиентами, например, успокаивающая с витаминами и освежающая с ледниковой водой.

Подарочный набор Cerafit, Librederm

© Super.ru

Есть подруга, которая постоянно жалуется на сухость и шелушения кожи? Вот наборчик для неё. В пушистую косметичку упаковали три полноразмерных средства, которые впишутся в зимнюю бьюти‑рутину: дневной питательный крем, крем для кожи вокруг глаз и ночной крем для укрепления гидролипидного барьера.

Набор Galactomyces Therapy, Aravia Laboratories

© Super.ru

Пять средств в одном наборе объединяет формула с компонентом, полученным в процессе ферментации сакэ. Он укрепляет защитный барьер кожи и помогает привести её в комфортное состояние. Особенно оценят те, кто мучается от жирности и воспалений.

Подарочный набор «Код обновления», Geltek

© Super.ru

Такой подарок захочется оставить и себе. В коробке лежат два восстанавливающих средства, способных успокоить кожу и восстановить микробиом: сыворотка с пост‑ и пребиотиками и крем с аминокислотами и скваланом.

Подарочный набор стиков, Rink

© Super.ru

Хочется подарить не просто прикольную косметику, а что‑то более серьёзное, которое ещё и украсит косметичку? Три увесистых стика для моделирования лица прекрасно подойдут. Два хайлайтера и контуринг упакованы в стильные металлические кейсы, а сам набор — в золотую коробочку.

Новогодний набор Hydraday, AlterEgo Italy

© Super.ru

Подойдёт в качестве подарка фанатке тщательного ухода за волосами. В наборе три средства: увлажняющий шампунь, лёгкий кондиционер и взбитые сливки для увлажнения. Состав у продуктов богатый, текстуры — приятные, а несмываемый мусс порадует интересным опытом использования и результатом.

Подарочный набор для очищения кожи, Laba

© Super.ru

Бокс на случай, когда не хочется возиться с красивой упаковкой: тут всё сделали за вас и оформили коробочку. Внутри, как говорится, база: гидрофильное масло для удаления стойкого макияжа, энзимная пудра для мягкого пилинга и мицеллярная пенка для умывания.

Подарочный набор для макияжа It‑Bag, Mixit Make Up

© Super.ru

Более фотогеничного подарка не найти. Пушистая белая сумочка украсит любой кадр и дополнит зимние образы. Внутри — три хита: минеральная пудра, тушь и блеск для губ.

Адвент‑календарь 2026, By Kaori

© Super.ru

Адвент в изящной упаковке с символом года. В коробке спрятаны 18 продуктов на все случаи жизни. Небольшой спойлер: внутри найдутся и ароматные диффузоры, и пена для ванны, и даже набор для лип‑комбо.

Адвент‑календарь, Primaderma

© Super.ru

За окошками скрываются 10 продуктов: четыре полноразмерных уходовых средства и шесть сюрпризов, которые перестанут быть секретом только в момент распаковки. В оформлении адвента использованы эстетичные иллюстрации, напоминающие рисунки из модных журналов прошлого века.

Адвент‑календарь, Eden

© Super.ru

Полный бьюти‑набор в одном адвент‑календаре на 12 окошек. В нём собрали средства для лица, банки для душа, кремы для рук, уход для волос и ещё несколько приятных продуктов, которые закроют все базовые потребности.

Подарочный набор для тела и волос Teens, Рексона + Клиар

© Super.ru

Внутри — два средства на каждый день. Шампунь с экстрактом розы отвечает за глубокое очищение с эффектом свежести, при этом не утяжеляет волосы и бережёт их от лишней жирности. Дезодорант‑антиперспирант защищает от пота и оставляет после себя аромат сладкой жвачки.

Подарочный набор Lulu, Zeitun

© Super.ru

Для той, чей год выдался особенно тяжёлым: этот подарочный набор создан для возвращения коже здорового сияния. В составе геля для умывания есть витамин С, чтобы выровнять тон лица, лёгкий праймер‑флюид с молочной кислотой и осветляющий ночной крем.

Подарочный набор «Прекрасное далёко», Matsesta

© Super.ru

Новый год в уютной семейной атмосфере: бабушкино варенье, голубой свет от телевизора, аромат свежих мандаринов… Погрузить в тёплое чувство ностальгии может этот набор: в нём семь средств для ухода за кожей и письмо‑послание от Деда Мороза.