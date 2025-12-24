Как носить модный макияж тоффи в холодный сезон

Макияж тоффи хорош тем, что не требует сложных техник и подходит практически всем. Он легко адаптируется под разное освещение, возраст и формат выхода, а выглядит так, будто кожа сама по себе светится.

Этот тренд моментально стал таким популярным у звезд и простых смертных, потому что он создает ощущение интеллигентного и дорогого образа — и он так органично вписался в зимний сезон, поскольку сочетается с любой одеждой. Визажист Любовь Брусницына поделилась секретами выполнения этого макияжа.

Что такое макияж тоффи и в чем его идея

Тоффи — это не конкретный цвет, а настроение.

«Основа тренда — теплая карамельно-коричневая гамма без холодных подтонов. Здесь нет резких контуров, сильных контрастов и графики. Все оттенки словно слегка растоплены и мягко перетекают друг в друга. Такой макияж делает лицо более отдохнувшим, смягчает черты и отлично смотрится как при дневном свете, так и вечером», — объясняет эксперт.

Идеальная кожа как база

Кожа в макияже тоффи должна выглядеть напитанной и живой, но не глянцевой. Лучше всего работают легкие тональные средства с сатиновым финишем или увлажняющие кремы с тоном. Плотное перекрытие здесь неуместно — эффект строится на ощущении естественности. Коррекция минимальная, только там, где действительно нужно, а пудра используется очень тонким слоем (лучше — рассыпчатая минеральная).

Глаза в теплой карамельной палитре

Для глаз выбирают оттенки карамели, молочного шоколада, теплого бежа, корицы.

«Тени наносят мягко, без четких границ, создавая эффект легкой дымки. Подводку лучше заменить тенями более темного коричневого оттенка, слегка растушеванными вдоль линии ресниц. Ресницы выглядят натурально — без избыточного объема, акцент делается на длину и аккуратность», — подчеркивает визажист.

Румянец и структура

В макияже тоффи румянец играет важную роль. Подойдут теплые персиковые, карамельные или розово-бежевые оттенки, которые создают эффект естественного тепла кожи. Скульптор используют очень деликатно, избегая серых и холодных тонов. Легкий бронзер может заменить контуринг, добавляя лицу мягкую глубину и объем.

Губы как финальный аккорд

Губы в этом макияже выглядят сочными, но не яркими и не глянцевыми. Идеальны оттенки ириски, карамели, теплого нюда, кофе с молоком. Текстура — кремовая или сатиновая, допускается легкий блеск, но без зеркального эффекта. Контур губ не подчеркивается жестко, допускается мягкое растушевывание, чтобы макияж выглядел цельным и гармоничным.