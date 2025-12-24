Стилист перечислил вещи, которые необходимы для зимнего гардероба

Зимой особенно ценятся вещи, которые работают сразу на несколько сценариев. Трикотаж в этом смысле почти идеален: он греет, пластично садится по фигуре и легко подстраивается под разные образы.

© Unsplash

Стилист Маша Ведерникова рассказала о плюсах главных трикотажных позиций, которые при грамотном выборе способны закрыть большую часть зимнего гардероба и избавить от утренних сомнений и страданий в стиле «шкаф полный — носить нечего».

Трикотажное платье

Лучший вариант — платье прямого или слегка расслабленного силуэта, без активного декора и сложной вязки.

«Длина миди делает его универсальным, а плотный, но не жесткий трикотаж позволяет носить платье и самостоятельно, и в слоях. Днем оно работает с сапогами и пальто, вечером — с ремнем, украшениями и более выразительной обувью. Важно, чтобы платье не слишком уж обтягивало, а мягко повторяло линии тела», — говорит эксперт.

Базовый свитер

Хороший зимний свитер — это не про объем ради объема. Лучше выбирать модель с чистой линией плеча, спокойным воротом и средней плотностью вязки. Такой свитер одинаково уместен с джинсами, юбками, поверх платьев и под жакеты. Цвета — молочный, серый, графитовый, глубокий коричневый. Именно нейтральность делает его универсальной рабочей лошадкой гардероба.

Трикотажный жилет

Жилет часто недооценивают, а зря. Он мгновенно собирает образ и добавляет ему структуры.

«Лучше всего работают модели с аккуратным вырезом и плотной вязкой. Жилет можно носить поверх рубашки, водолазки, тонкого платья или даже поверх свитера, если хочется добавить слой. Это вещь, которая делает образ более продуманным, но не скучным и формальным при этом», — объясняет стилист.

Пуловер

Пуловер — более легкий и универсальный родственник свитера. Он нужен для тех дней, когда хочется более интересной игры со слоями. Идеальны модели с V-образным или вырезом лодочкой, которые хорошо работают в многослойных комплектах. Пуловер легко заправляется, не утяжеляет силуэт и отлично сочетается с юбками и брюками с высокой посадкой.

Юбка-труба

Трикотажная юбка-труба — один из самых удачных предметов зимнего гардероба. Она может выглядеть строго, расслабленно или даже торжественно в зависимости от верха и обуви. Лучше выбирать длину миди и плотный трикотаж, который держит форму. Такая юбка работает с сапогами, ботинками, пуловерами, свитерами, жилетами и нарядными топами.