Актриса Дрю Бэрримор откровенно высказалась о старении

Американская актриса Дрю Бэрримор высказалась о старении фразой «это привилегия». Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

50-летняя звезда фильма «Война невест» записала видео, в котором предстала в голубой кофте и бежевой куртке. Кроме того, она запечатлела себя без макияжа и показала морщины на лице крупным планом.

© Соцсети

«Старение — это привилегия, которую я никогда не приму как само собой разумеющееся», — подписала знаменитость ролик, который набрал 670 тысяч лайков и почти 20 тысяч комментариев.

Ранее сообщалось, что Дрю Бэрримор также снялась без макияжа и восхитила поклонников. Тогда актриса позировала в футболке и худи. При этом на ее голове сидели два волнистых попугая