Стилист Лисовец назвал экстремальный тренд 2026 года

Стилист Влад Лисовец назвал экстремальный тренд 2026 года. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Экстремальный мудборд — тренд на длинные ресницы. Конечно, если вы хотите выделиться на мероприятие. Блестки, цвет, перья, длина и объем. Делаем все, что вздумается», — написал он.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками, джинсами-скинни, шубами и меховыми жилетами в своем гардеробе.