Звезда «Кинг Конга» показала, как выглядит без макияжа

Звезда «Кинг Конга» Наоми Уоттс показала поклонникам, как выглядит без макияжа. 57-летняя актриса приехала к косметологу и сняла себя на фото после процедуры. Она опубликовала селфи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка отмечала, что ощущает себя на 20 лет моложе. По словам знаменитости, она не стесняется своих морщин и принимает их с достоинством.

Актриса запустила собственную линию продуктов для красоты и здоровья, которые помогают бороться с изменениями состояния кожи и организма в период менопаузы. Уоттс признавалась, что однажды ее предупредили о потере востребованности в Голливуде, если она «станет слишком старой». По мнению знаменитости, эйджизм стал глобальной проблемой, которую необходимо решать всеми силами. Звезда убеждена, что женщины не должны бояться возрастных изменений или стыдиться говорить о менопаузе.

У знаменитости двое детей от американского коллеги Лива Шрайбера, известного по ролям в фильмах «Сумерки», «Люди Икс: Начало. Росомаха». Их старшему сыну Александру Питу 18 лет, а младшему Сэмюэлю Каю 17 лет.