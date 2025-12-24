Лучшие наряды на этот Новый год

С приближением Нового года все острее становится проблема, что надеть — и стоит ли покупать для праздника что-то новое? «Газета.Ru» просмотрела для вас 25 новогодних коллекций российских брендов и выбрала варианты для разных форматов торжества. А еще — отложила в корзину бархатное платье, но это уже другая история.

Новогодние капсульные коллекции выпустили в этом году большинство российских брендов. Правда, из-за этого не совсем понятно, что купить, поскольку хочется решительно всего. И корсет, и топ с баской, и жакет с объемными плечами, и все бархатное, и в горошек, и в пайетках — и заверните ту золотую юбку в пол!

Предлагаем сохранять спокойствие и покупать только нужное. А решим, что надеть, исходя из формата вечеринки. Главное — не забывать: Новый год совершенно не нужно встречать в том, что как будто бы должно понравиться Красной Огненной Лошади. Ее год по китайскому календарю наступит только 17 февраля 2026-го. Тогда и будем думать (нет).

Домашняя вечеринка с друзьями

Такой формат не предполагает солидных посиделок за праздничным столом с оливье, жареной курицей и тортом. А это значит, что и к новогоднему наряду не нужно подходить серьезно. Достаточно одной яркой детали, чтобы привычные джинсы или белая футболка совершенно преобразились. Идеальным выбором будет акцентный топ — любой. Корсетный, в пайетках, золотой, в горошек, асимметричный, с баской, рюшами, драпировкой или бантом: все эти варианты хороши в сочетании с базовым низом. Кстати, о бантах: в этом году многие бренды выбрали эту деталь в качестве яркого элемента декора — вероятно, под влиянием прошлогоднего тренда на украшенные гигантскими бантами елки. Ну и хорошо: выглядит празднично и забавно.

Акцент можно сделать и на ярком низе: юбках — прозрачных, золотых, кружевных, с бахромой или перьями, в пайетках. От блеска пайеток никуда не денешься: хотя и кажется, что это самый банальный прием — все равно каждый год глаз падает на что-то блестящее. Не осуждаем — особенно если блестящее хоть как-то отличается от своих сверкающих собратьев.

К вопросу об «отличиться»: новогодняя ночь с друзьями — идеальный повод для того, чтобы надеть нечто выдающееся, то, что вы никогда бы не надели. Например, деконструированное коктейльное платье. Ну или самое обычное, в бельевом стиле, который никак не утратит актуальности.

Семейное торжество

Если вы встречаете Новый год с семьей, скорее всего, к полуночи изрядно устанете от готовки, уборки и ссорящихся домашних. Так что наряд стоит выбрать удобный — чтобы в нем можно было и курицу из духовки вынуть, и осколки бокала подмести, и красиво съесть долгожданную селедку под шубой. Или заливную рыбу — под нее идеально подойдет платье в модном стиле 40-х или конца 70-х, как у лучшей версии Людмилы Прокофьевны.

Если не хочется подражать героине «Служебного романа», можно прибегнуть к уловке и надеть базовые брюки или юбку с акцентным пиджаком (даже блестящим!). Если домашние весь год вели себя плохо, накажите их, выбрав черное платье-халат, и пусть боятся (в этом году черного в новогодних коллекциях на удивление много). К консервативным, спокойным и удобным вариантам относятся нарядные комбинезоны и трикотажные платья.

А в ресторане, а в ресторане

Выбирая наряд для новогодней ночи в ресторане, стоит исходить из формата мероприятия, программы вечера и, соответственно, дресс-кода. Если ожидаются коктейли, диджейский сет и пляски до утра, логичнее выбрать что-то удобное и сексуальное вроде кружевного топа или мини в пайетках и с перьями (главное — не макнуть рукавами в тарелку). Для заведения в формате fine dining лучше надеть классическое вечернее платье — с открытой спиной, американской проймой, с пышной юбкой или юбкой-колонной. А самые беспроигрышные варианты — как правило, и самые простые: в платье-жакете или красивом брючном костюме вы будете отлично себя чувствовать и на танцполе, и за столом с белой скатертью.

Новый год в горах

Горнолыжные курорты — как рестораны: где-то будет такой fine dining, что без вечернего платья не обойтись, а где-то можно расслабиться. Да и расслабленных вариантов — на самом деле много. Например, как насчет суперсексуального кружевного платья с меховой мини-юбкой? Меховая отделка — тренд сезона, а где еще ее носить, как не в снегах?

Еще один расслабленный вариант — шаровары, самый горячий тренд прошедшего лета. Но и самый противоречивый: пока модные инфлюенсеры фотографировались в просторных брюках, публика смотрела с сомнением. Если и вам такой образ кажется слишком смелым, выбирайте классику: проверенное временем платье из шерстки, теплое и уютное, или ЛБД — маленькое черное платье.

Тем же, кто приехал кататься, а не менять наряды, можно предложить свитер с лошадкой. Не потому, что мы встречаем год лошади, просто лошадки — милые.

Поедем на дачу

Если вы встречаете Новый год на даче, завидуем, потому что это самый расслабленный и уютный вариант развития событий (но поосторожнее с фейерверками!). Наш человек на даче преображается: сбрасывает с себя городское обмундирование и с удовольствием переодевается в треники. В Новый год можно сделать практически то же самое. Никаких вечерних платьев!

Уютно расслабляться на даче в Новый год можно в кашемировом костюме или идеальном свитере с косами. Если хочется праздника, прямо на брюки и под свитер можно надеть юбку с кружевом: будет очень модно. А с чашкой какао у камина нужно, конечно, размещаться в свободных бархатных брюках или пижаме. И тут мы снова вам позавидуем.