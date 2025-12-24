Звезда Comedy Woman пришла на премию в откровенном платье без бюстгальтера

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева пришла на премию журнала Hello в откровенном платье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman вышла в свет в блестящем платье со шлейфом и глубоким декольте. При этом она отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь.

© Соцсети

Поверх упомянутого предмета гардероба знаменитость надела кремовую шубу из меха. Образ завершили туфли-лодочки на каблуках и собранные в объемную укладку волосы.

Ранее в декабре 41-летняя звезда Comedy Woman без бюстгальтера снялась в распахнутом халате. Кроме того, Сысоева продемонстрировала лицо без макияжа.