Косметолог объяснил, как провести детокс после праздников

Организм, уставший от гастрономических излишеств и недостатка движения, подает сигналы: тусклая кожа, отечность, вялость и нарушенный сон, которые стоит исправить на январских с помощью двойного очищения кожи и других методик. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог и косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек» Луиза Сакания.

«Замените агрессивные пенки на щадящие средства с кислотным рН. Идеальным решением станет двойное очищение вечером: сначала мицеллярная вода или масло, чтобы растворить себум и остатки макияжа, а затем — муссовая или кремовая текстура. Два-три раза в неделю используйте мягкие химические эксфолианты (АНА-кислоты, например, молочную или гликолевую) вместо скрабов. Они отшелушат ороговевшие клетки, улучшат тон и текстуру лица, помогая коже обновляться», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что важно интенсивное увлажнение и восстановление.

«После праздников кожа часто обезвожена. Выбирайте сыворотки и кремы с гиалуроновой кислотой, церамидами, алое вера или скваланом. Эти компоненты помогут восстановить гидролипидный барьер и надолго удержат влагу. Не забывайте про область вокруг глаз: легкий крем или гель с кофеином и пептидами поможет справиться с темными кругами и отеками», — отметила Сакания.

Косметолог выделила также методики для возвращения тонуса и овала.

«Помогут домашние микротоковые устройства, если использовать их вместе с правильно подобранной косметикой. Выбирайте средства с комплексным действием: они должны укреплять сосуды, бороться с воспалениями, обеспечивать антиоксидантную защиту и работать как лимфодренаж. В составе обращайте внимание на кофеин (для выведения излишков жидкости), витамины С и Е (для укрепления сосудистых стенок и защиты), гиалуроновую кислоту (для глубокого увлажнения) и бисаболол (для успокоения кожи). Также хорошо работают формулы с выраженным лифтинг-эффектом, которые подтягивают контур и делают овал лица более четким. Нанесите такое средство и проведите сеанс микротоковой терапии — это поможет повысить эффективность обоих методов», — посоветовала она.

По мнению эксперта, в борьбе с темными кругами помогут патчи, легкие гели и кремы для контура глаз.

«Ищите в их составе высокомолекулярную гиалуроновую кислоту для мгновенного «наполняющего» увлажнения, кофеин и венотоники (например, экстракт конского каштана) для улучшения микроциркуляции, а также успокаивающие компоненты — сок алоэ вера или бисаболол — для снятия красноты. Пептиды в составе помогут поддержать тонус и упругость кожи», — высказалась Сакания.

Врач призвала отказаться от жестких диет и спорта в праздники.