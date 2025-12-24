Как навсегда распрощаться со вторым подбородком

Второй подбородок - проблема, с которой сталкиваются независимо от возраста и веса. Этот эстетический недостаток способен прибавить возраст и смазать впечатление даже от самого ухоженного лица. Что действительно помогает: массаж, инъекции, аппаратные методы или только скальпель? На эти вопросы "РГ" ответила врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник Зарема Омарова.

Почему он появляется? Не только вес и возраст

Как отмечает эксперт, идеальные пропорции лица основаны на гармонии трех зон: лба, средней и нижней трети. Именно последняя часто выходит из строя. Причин множество:

особенности прикуса: недоразвитие или смещение нижней челюсти назад;

деформационный тип старения: овал начинает "плыть" с относительно молодого возраста;

гаджеты и осанка: хронический наклон головы вниз при использовании смартфонов ослабляет мышцы шеи;

возрастное снижение тонуса кожи и избыточный вес.

"Хорошая новость в том, что любая из этих причин сегодня успешно корректируется, - уверяет доктор Омарова. - Современные методы не только убирают излишек, но и укрепляют ткани, улучшают контуры и запускают процессы естественного омоложения".

Арсенал эстетической медицины: от инъекций до ультразвука

Специалист подробно разобрала основные возможности борьбы за четкий овал лица.

Инъекции-липолитики: "Это препараты, разрушающие жировые клетки. Они бывают прямого действия - более агрессивные и непрямого - мягче, работают за счет ускорения метаболизма в клетках. Для стойкого эффекта нужен курс процедур. Но важно понимать: результат зависит и от образа жизни".

Контурная пластика филлерами: "Если нужно не столько убрать жир, сколько создать четкую, выразительную линию подбородка и профиль, помогут филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Эффект держится до полутора лет, но здесь критически важен художественный вкус и профессионализм врача, чтобы не перегрузить лицо".

Аппаратный лифтинг: Когда проблема в потере тонуса кожи и мышц.

SMAS-лифтинг (ультразвук): подтягивает глубокий мышечно-апоневротический слой, эффект сохраняется 1-1,5 года.

RF-лифтинг и лазерные процедуры: стимулируют выработку коллагена, подтягивают кожу и дополнительно уменьшают жировую прослойку.

Пластическая хирургия: К ней прибегают в запущенных случаях при значительном избытке кожи и жира. "Но и после операции важно работать с качеством кожи, - подчеркивает доктор Омарова. - Идеальный результат - это синергия косметологии и хирургии".

Чего не стоит ждать?

Эксперт развеивает популярные мифы: массаж сам по себе не способен подтянуть кожу или укрепить мышцы. Его роль - лишь легкий лимфодренаж, и он может быть лишь дополнением к основным процедурам.

Профилактика: что можно сделать уже сегодня?

Доктор Омарова советует думать о будущем с детства - родители должны позаботиться о формировании правильного прикуса у ребенка. Не менее важны советы для взрослых:

сон и осанка: спите на невысокой подушке, держите телефон на уровне глаз, организуйте эргономичное рабочее место;

гимнастика: упражнения для мышц шеи и для поддержания осанки;

домашний уход: кремы с пептидами, кофеином и ниацинамидом для улучшения микроциркуляции;

питание: включите в рацион коллаген-содержащие продукты (костный бульон, холодец), контролируя общее потребление жиров.

Второй подбородок - не приговор. Как показывает практика, решение есть для любого случая: от коррекции осанки и домашнего ухода до высокотехнологичных процедур у косметолога. Главное - подойти к вопросу комплексно.