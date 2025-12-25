Ведущий «Модного приговора» назвал самый модный жакет 2026 года

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самый модный жакет 2026 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Самым модным жакетом следующего сезона будет гусарский жакет или мундир, и об этом я писал вам еще в сентябре до того как один за другим они стали появляться в коллекциях мировых брендов. Вторую жизнь нарядному доломану дал, разумеется, Джонатан Андерсон в мужской коллекции для Dior. Такой мундир уже сам по себе является ярким акцентом, поэтому советую носить его с простыми джинсами, брюками-карго или палаццо. Задействуем правило нейтрализации», — написал Рогов.

В ноябре Александр Рогов выложил пост, в котором рассказал, что кожаная юбка станет инвестицией в осенне-зимний гардероб.

«Юбка из кожи или эко-материала — отличная инвестиция в осенне-зимний гардероб! Такие юбки — трапеция, карандаш, мини, с разрезом и без — прекрасно смотрятся с плотными колготками, мягким трикотажем. Про практичность я вообще молчу!» — отметил эксперт.

До этого Александр Рогов рассказал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.