«Ангел» Victoria's Secret устроила фотосессию у новогодней елки

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, устроила фотосессию у новогодней елки. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Эльза Хоск снялась с мужем и дочерью у новогодней елки. Модель позировала в джинсах, серой шубе с белым мехом и красными босоножками. Образ дополнили черные очки. Елку семья установила елку в саду загородного дома.

© Соцсети

© Соцсети

В ноябре Эльза Хоск опубликовала в личном блоге фото, где позировала в черных кружевных колготках, леопардовой шубе с меховой отделкой и розовом корсетном платье. «Ангел» Victoria's Secret дополнила образ черными туфлями и кожаной сумкой. Звезда подиумов распустила волосы и сделала легкий макияж.

Позже Эльза Хоск выложила фотографию, на которой стояла в кожаном костюме, состоящем из жакета и брюк. Модель добавила к наряду солнцезащитные очки, туфли на каблуках и сумку. «Ангел» Victoria's Secret была запечатлена с собранными в низкий пучок волосами и макияжем в естественном стиле.

С 2015 года Эльза Хоск состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.