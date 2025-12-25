Бывшая участница Pussycat Dolls вновь снялась в бикини

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс показала фигуру в бикини. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя бывшая участница группы Pussycat Dolls похвасталась формами в черном раздельном купальнике, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с удлиненными чашками.

При этом звезда продемонстрировала плоский живот. Кроме того, она распустила волосы и надела солнцезащитные очки, отказавшись от косметики на лице.