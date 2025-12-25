Экс-жена российского миллиардера снялась в мини-платье с голой спиной

Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева, манекенщица Елена Перминова, снялась на Бали. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Перминова позировала в черном мини-платье с блестками и голой спиной. Волосы модель распустила и сделала легкий вечерний макияж. Она посетила вечеринку на пляже.

На прошлой неделе Елена Перминова появилась на Формуле-1. Модель вышла на публику в черном корсете, который сочетала с темно-зелеными брюками-карго и солнцезащитными очками. Модель также надела серьги. Манекенщица уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж в естественном стиле.

До этого Елена Перминова вышла в свет в золотом платье с разрезом до бедра, которое было украшено пайетками. Модель также добавила к образу массивные кольца. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Рядом с экс-женой Александра Лебедева стояла «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол.