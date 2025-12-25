Популярная модель объяснила, почему решила отказаться от ботокса

Звезда реалити-шоу Love Island Зара Макдермотт раскрыла причину отказа от ботокса после многолетних коррекций внешности. Соответствующей информацией она поделилась в своем блоге на YouTube.

© Lenta.ru

29-летняя популярная модель откровенно рассказала, что раньше была недовольна своей внешностью и чувствовала неуверенность. Вследствие этого она регулярно делала инъекции ботокса. Однако манекенщица решила принять себя и естественную красоту и прекратила косметологические процедуры.

«Я полагаю, что смысл этого перехода к более естественной версии себя заключается в том, чтобы отпустить искусственные вещи, которые раньше придавали мне уверенность, и развивать эту уверенность. Это ощущение не появляется сразу же, как только ты решаешь больше не делать ботокс. Это процесс, состоящий из любви и обучения», — высказалась она.

В сентябре 2024 года Зара Макдермотт поделилась откровенными снимками с отдыха в Биаррице, Франция. Популярная модель похвасталась фигурой в различных купальниках.