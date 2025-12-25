Возлюбленная чемпиона «Формулы-1» выложила откровенные кадры

Возлюбленная чемпиона мира по автогонкам «Формула-1» Ландо Норриса модель Маги Корсейро похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

23-летняя избранница спортсмена опубликовала кадры в белом бикини с коричневыми бретелями. При этом манекенщица продемонстрировала плоский живот и пышную грудь.

Вдобавок она собрала светлые волосы в высокий пучок и отказалась от мейкапа. Известно, что Корсейро проводит отпуск в Сан-Паулу, Бразилия.