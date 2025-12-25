Наталья Подольская снялась в крошечном бикини в Дубае

Певица Наталья Подольская продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Наталья Подольская снялась во время отдыха в Дубае. 43-летняя певица позировала перед камерой в крошечном бикини, которое дополнила соломенной шляпой Miu Miu и солнцезащитными очками. Артистка была запечатлена с распущенными волосами.

«Ну да, втянула до поясницы... На самом деле так», — подписала кадр знаменитость.

Следом она опубликовала такое же фото, только с опущенными вниз руками.

На днях Наталья Подольская вышла в свет в красном корсетном мини-платье, которое дополнила туфлями. Поп-исполнительница также надела браслет и кольцо. Визажист сделал певице макияж с серебристыми тенями, черной тушью, румянами и розовой помадой. Стилист уложил волосы знаменитости в локоны.

В октябре Наталья Подольская снялась в «голом» корсете из черного кружева, юбке-карандаш и кожаном тренче. Образ дополнили туфли с острым мысом. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. В наряде певица снялась для клипа ее мужа Владимира Преснякова.