Виктория Боня станцевала в крошечном бикини

Модель и телеведущая Виктория Боня станцевала в купальнике перед камерой. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Виктория Боня рассказала, что прилетела на отдых в «секретное место» и показала интерьер своей виллы. В ролике телеведущая предстала в крошечном лифе бикини и черной макси-юбке. Модель также надела кепку. Знаменитость собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. В начале видео она станцевала на фоне временного места пребывания.

Виктория Боня растит Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита, с которым прожила семь лет. Телеведущая отмечала, что ради ребенка сохранила с предпринимателем дружеские отношения после расставания, поэтому периодически встречается с экс-возлюбленным. У Анджелины нет российского гражданства, девочка является подданной Монако.

Недавно одна из подписчиц поинтересовалась, почему дочь Виктории Бони нигде не учится. Модель опровергла предположение поклонницы, заявив, что Анджелина обучается онлайн в «лучшей школе». По словам звезды, когда она отправила девочку на учебу с проживанием в Англию, то дочь хотела вернуться домой.