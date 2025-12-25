Джессика Альба поделилась фото в бикини

Голливудская актриса Джессика Альба снялась в купальнике. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя Джессика Альба предстала в бордовом крошечном лифе бикини с принтом, который сочетала с разноцветной накидкой с вышивкой и голубыми джинсовыми шортами. Актриса также добавила к пляжному образу серьги и соломенную шляпу. Знаменитость позировала с распущенными волосами и без косметики.

У Альбы есть трое детей от кинопродюсера Кэша Уоррена. В январе 2025 года актриса объявила о разводе с мужем после 20 лет отношений. Инсайдеры уточняли, что Альба и Уоррен в качестве причины развода указали «непримиримые разногласия». По словам источника PageSix, у экс-супругов не было брачного договора. Также сообщалось, что они запросили совместную физическую и юридическую опеку над детьми.

Весной 2025 года появились слухи о романе голливудской актрисы с коллегой Дэнни Рамиресом, который на 11 лет ее моложе. Летом папарацци подловили пару возле дома артиста. Влюбленные целовались и обнимали друг друга.