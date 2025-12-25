Виктория Боня подвела итоги года фотографией без штанов

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня опубликовала фото без штанов и подвела итоги 2025 года. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

46-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» позировала на размещенном снимке в белом свитшоте и трусах с высокими вырезами, держа в руке стеклянную бутылку. При этом она дополнила откровенный образ коричневой бейсболкой, распущенными волосами и ярким макияжем в стиле smoky eyes.

© Соцсети

В описании к кадру Боня отметила, что этот год стал для нее насыщенным.

«Я исполнила свою самую большую мечту, взошла на Эверест. Запустила свою косметику. Впервые в жизни стала показывать свою дочь», — рассказала знаменитость и сообщила, что планирует до конца года заняться серфингом.

В ноябре Виктория Боня прокомментировала откровенные фото американской телезвезды Кайли Дженнер.