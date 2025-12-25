Светлана Бондарчук опубликовала фото в бикини и вызвала споры в Сети

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук опубликовала фото в откровенном купальнике и вызвала споры в сети. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя телезвезда позировала на пляже в бикини синего цвета, которое состояло из бюстгальтера-бандо с серебристым кольцом между чашками и плавок со средней посадкой. При этом она накинула на плечи полупрозрачный халат, распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу внешнего вида знаменитости.