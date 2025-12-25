57-летняя Светлана Бондарчук опубликовала фото в бикини и вызвала споры в сети
Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук опубликовала фото в откровенном купальнике и вызвала споры в сети. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
57-летняя телезвезда позировала на пляже в бикини синего цвета, которое состояло из бюстгальтера-бандо с серебристым кольцом между чашками и плавок со средней посадкой. При этом она накинула на плечи полупрозрачный халат, распустила волосы и надела солнцезащитные очки.
Пользователи сети разделились во мнениях по поводу внешнего вида знаменитости.
«Фигура — огонь!», «Шикарное тело», «Глядя на тебя, эйджизм теряет свою силу», «Началась демонстрация купальников и фигуры! А нельзя просто наслаждаться отдыхом с родными и не выкладывать это в сеть?», «Страхолюдина», «Прикройтесь, пожалуйста», — обсуждали юзеры.