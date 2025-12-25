Жена актера Андрея Бурковского сфотографировалась в бикини на пляже

Эмигрировавший в США актер Андрей Бурковский снял свою жену в бикини. Ольга Бурковская позировала на пляже в бирюзовом купальнике с колпаком Санта-Клауса на голове. Шоумен опубликовал фото супруги в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Пара проводит отпуск с детьми на острове Сен-Мартен.

Бывший игрок КВН неоднократно говорил в интервью, что семья для него всегда была и остается на первом месте, и практически все свободное время он посвящает любимым людям.

Бурковский 17 лет женат на своей возлюбленной Ольге. Пара воспитывает 14-летнего сына Максима и 12-летнюю дочь Алису. Артист рассказывал в соцсетях, что девочка недавно увлеклась волейболом и ее быстро взяли в школьную команду, с которой она начала ездить на соревнования в другие города. По словам шоумена, их дети легко адаптировались в новой среде и завели друзей.

В конце 2022 года актер улетел с семьей в США. Они полтора года прожили в Лос-Анджелесе, а в сентябре 2024 года Ольга Бурковская сообщила в личном блоге о переезде. Жена актера призналась подписчикам, что теперь они обосновались в городе ее мечты — Нью-Йорке.