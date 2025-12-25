Кайли Дженнер снялась в облегающем винтажном платье

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер снялась в облегающем платье. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кайли Дженнер показала кадры, сделанные во время празднования католического Рождества. Для мероприятия модель выбрала винтажное облегающее макси-платье от Джонна Гальяно с драпировкой снизу. Бизнесвумен добавила к образу туфли на каблуках в тон. Звезде реалити-шоу сделали укладку с косами и макияж с темными тенями, контурингом, румянами и матовой темно-розовой помадой.

На прошлой неделе 28-летняя Кайли Дженнер опубликовала фото, где предстала перед камерой в нежно-розовом платье с вырезами по бокам и открытой спиной, которое было украшено страусиными перьями. Модель не стала надевать бюстгальтер. Звезда реалити-шоу дополнила образ белой кожаной сумкой. Бизнесвумен уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж в нюдовых тонах с черными стрелками и блеском.

До этого папарацци подловили Кайли Дженнер, когда та направлялась на вечеринку OBB Media, которая состоялась в Западном Голливуде. Модель выбрала для закрытого мероприятия красное латексное платье с разрезом сзади.