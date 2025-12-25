Возлюбленная Венсана Касселя выложила фото в откровенном топе

Возлюбленная Венсана Касселя Нара Баптиста показала фигуру в оголяющем грудь топе. Модель опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

29-летняя Нара Баптиста позировала перед камерой в бежевом комплекте, который состоял из топа с глубоким декольте и коротких шортов. Модель предстала в кадре с распущенными волосами и без косметики. Манекенщица сидела на фоне пальм и океана.

В конце ноября Нара Баптиста опубликовала в личном блоге фотографию, где стояла перед камерой в лифе с цветами и молочной юбке-миди. Манекенщица также надела массивные золотые серьги и браслет. Модель предстала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость была запечатлена в спальне.

Недавно Нара Баптиста рассказала в интервью изданию Vogue, что на первом свидании с Венсаном Касселем они сразу поняли, что у них много общего. Так, например, модель и актриса оба любят бразильскую культуру. По словам манекенщицы, после ужина они отправились на вечеринку, которую организовали друзья актера. Знаменитость призналась, что они с Касселем танцевали всю ночь.