«Она такая классная». Жену Юры Борисова сравнили с Татьяной Навкой

Пользователи сети сравнили жену российского актера Юры Борисова, актрису Анну Шевчук, с фигуристкой Татьяной Навкой. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сети кинотеатров «Каро».

© globallookpress

Пара вместе с детьми посетила премьеру фильма «Буратино». Номинант на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора» предстал перед камерами в черном костюме, рубашке и галстуке. Его супруга выбрала платье, оформленное прозрачной тканью на плечах и спине.

Юзеры обратили внимание, что Шевчук визуально похожа на жену пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. «Юра увел Навку у Пескова?», «Почему Навка и там, и тут?», «Я подумала, что он пришел с Навкой», «Она чем-то похожа на Навку», «Она такая классная. Нравится ее типаж», «Она как сестра Навки», — обсуждали они в комментариях под роликом.

В марте фанаты восхитились поведением Юры Борисова по отношению к Анне Шевчук на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе.