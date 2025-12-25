22 новогодних бьюти‑подарка на любой запрос

Приготовьтесь: сейчас вы найдёте идеи бьюти‑подарков для всех, кого хотите порадовать на Новый год. В нашей подборке — 22 презента, которые будет приятно обнаружить под ёлкой.

© Super.ru

Набор ревитализирующих масок для лица PDRN Recipe Clear Mask, Dr. Oracle

10 масок с PDRN — полинуклеотидами, которые стали самым модным бьюти‑компонентом уходящего года. Они стимулируют восстановление кожи и выработку коллагена, обеспечивая долгое увлажнение. Упаковки хватит на целый курс (или все праздники).

Сыворотка‑пилинг с AHA и BHA‑кислотами, Biobalance

«Кровавый» пилинг на случай, когда нужно срочное преображение (или желание войти в новый год с ощущением «я — новый человек»). У сыворотки высокая концентрация AHA и BHA‑кислот, которые качественно отшелушивают кожу и очищают поры.

Тональный кушон Luminous Skin, Thim

Все достижения южнокорейской бьюти‑индустрии в одном продукте. Тональный кушон выравнивает тон, визуально сглаживает поры и не проваливается в морщинки. Текстура у него лёгкая, финиш — естественный.

Рассыпчатый хайлайтер Premiere Grande, Vivienne Sabo

Упаковка хайлайтера создана в традициях винтажной косметики. Чтобы заблестеть, нужно несколько раз нажать на золотистую помпу, направив носик флакона в воздух. Вокруг появится облако шиммера, который красиво осядет на волосах и коже.

Крем для лица с трипептидом меди‑1 1 % и спикулами 1 %, Anna Sharova

Два нашумевших актива встретились в одном продукте: трипептид меди для активного омоложения и спикулы для повышения плотности кожи. В креме нет отдушек, масел и силиконов, поэтому он подойдёт и жирной коже.

Румяна‑хайлайтер Xmas Kisses, Essence

Палетка два‑в‑одном в максимально праздничной упаковке. Сияющие румяна универсального оттенка плавно перетекают в золотистый хайлайтер с сатиновым свечением.

Сыворотка для продления молодости кожи Age Proteom, Institut Esthederm

Антиэйдж‑боец даёт отпор морщинам, пигментации и другим признакам старения. При регулярном применении коже возвращаются ровный тон и текстура, а её клетки лучше сопротивляются агрессивным факторам извне.

Ароматические таблетки для душа Aroma Collection, Second Shower

У получателя подарка нет ванны, где можно устроить себе вечерний спа‑релакс? Вот решение задачи — таблетки для душа, которые работают на манер бомбочек для ванны. В наборе шесть вариантов с разными ароматами: цветущая вишня, юдзу, эвкалипт, перечная мята, лаванда и маракуйя.

Маска‑плёнка для сияния кожи с глутатионом, Dabo

В составе маски есть антиоксидантный глутатион, ниацинамид, масло жожоба и гиалуроновая кислота. После нанесения и высыхания маску можно удалить с лица цельным пластом, а взамен получить увлажнённую и чистую кожу.

Палетка теней Glimmerverse, Arive Makeup

В палетке — 4 оттенка мультихромных теней. В переводе на язык рядового бьюти‑пользователя это означает, что пигменты переливаются несколькими цветами и искрятся на веках. А ещё их легко растушевать.

Хайлайтер Arctic Illusion, Catrice

На случай, когда хочется роскошного блеска и упаковки уровня «люкс». Кейс хайлайтера будто усыпан ледяными осколками, а внутри — чистые блёстки на прозрачной базе. Они подчеркнут макияж глаз или красиво подсветят линию декольте.

Мицеллярное желе для умывания, Beautific

Умывалка в необычном формате. В баночке находится мицеллярное желе, которое тает при соприкосновении с кожей и растворяет макияж. В составе есть аллантоин, глицерин, бетаин и пантенол, чтобы успокоить раздражённые места.

Спрей для объёма волос Volume, Air In The Hair

Объёмные укладки — не тренд, а бессмертная классика, как бы ни утверждали обратное адепты гладких пучков. Поэтому спрей точно пригодится: он уплотняет волосы и фиксирует корень, чтобы сохранить объём на весь день.

Лавандовое расслабляющее масло для тела, Weleda

Подарок для самой уставшей подруги с намёком, что ей стоит позаботиться о себе и отдохнуть. У масла нежирная текстура, оно не оставляет после себя липкой или скользкой плёнки и по‑настоящему ухаживает за кожей.

Палетка теней Your Vision Palette Let’s Play, Annbeauty

Подарок для той самой подружки, которая всегда находит время на классный макияж. Такая палетка сделает бьюти‑процесс ещё приятнее, а образы — креативнее. Здесь четыре оттенка в разных текстурах, в том числе розовый спаркл для сияющих акцентов.

Несмываемый крем‑спрей для волос Silk Hair 12 in 1, JKeratin

Универсальный помощник для тех, кто хочет видеть волосы гладкими и блестящими при минимальном уходе. Крем‑спрей заменит несколько продуктов — от кондиционера для распутывания до финишного масла для кончиков.

Шампунь для роста волос Fullerene C60, Karme

Подруга жалуется на выпадение волос? Есть решение: шампунь для роста с природным антиоксидантом в составе. Он защищает волосяные фолликулы, чтобы не повредить уже существующие волоски, улучшает микроциркуляцию крови и уменьшает истончение.

Деликатная маска‑пилинг для лица, Smorodina

Деликатный пилинг с суперфудами, чтобы отшелушить даже чувствительную кожу. В составе есть молочная и лактобионовая кислоты, известные мягким действием, экстракты личи, граната и асаи.

Отбеливающая пенка Glossy Cherry, Global White

Неочевидный, но полезный продукт. Пенка освежает дыхание и убирает налёт после еды или кофе, поэтому проблема запаха изо рта из жизни просто исчезнет.

Гель‑кастард с ароматом Нового года, Кудрявый Метод

То, что особенно понравится кудрявым: кастард для фиксации завитка — только не простой, а ароматный. Композицию собрали из нот мандарина, пряной корицы и тёплой ванили.

Энзимный пилинг для рук и тела, White Fox

Ещё один шаг в уходе за кожей рук. В формуле пилинга — мягкие отшелушивающие активы в комбинации с полезными маслами. Средство удаляет ороговевшие клетки, питает и увлажняет кожу, заодно повышая её защитные функции.

Сыворотка Liftactiv Collagen Specialist 16, Vichy

Сыворотка помогает коже синтезировать коллаген и бороться с признаками старения. Среди эффектов от применения — сокращение морщин, повышение упругости и плотности, а также качественное увлажнение.