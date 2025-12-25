Карди Би снялась с редкой сумкой за $120 тысяч

Рэперша Карди Би показала редкую сумку стоимостью около $120 тысяч. Об этом сообщает издание People.

© Газета.Ru

Карди Би опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, на которых позировала в светлой длинной шубе, черное мини-платье, капроновых колготках и остроносых туфлях на каблуках. Рэперша также надела несколько колец с бриллиантами. Исполнительница завершила образ сумкой Hermès от дизайнера Жан-Поля Готье, стоимость которой около $120 тысяч. В этом образе знаменитость отправилась на свидание с возлюбленным Стефоном Диггсом.

В октябре Карди Би примерила наряд от российского дизайнера Ильи Мигмуна для журнала Paper Magazine. Рэперша предстала перед камерой в белом макси-платье со шнуровкой и полупрозрачной юбкой, украшенным перьями. Модельер в интервью Peopletalk рассказал, что команда артистки увидела наряд в журнале «Собака» и попросила сшить похожий образ.

По его словам, платье создавалось в «максимально срочном порядке без возможности примерки и корректировки». Илья Мигмун также отметил, что возникли сложности с отправкой наряда в США. Дизайнер заявил, что платье пришлось отправить багажом через знакомого.