Перечислены сферы деятельности, где сотрудникам нужно омолаживаться

Косметические процедуры нужны тем, кто работает на публику, представителям СМИ и хостес.

© Unsplash

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил международного кадрового агентства «АмАлко» Гарри Мурадян.

«Любая должность, которая связана с публичными выступлениями, медийной деятельностью, блогом, работой в СМИ, особенно там, где ты мелькаешь или можешь мелькать в кадре, встречаешься с людьми — там везде это применимо сплошь и рядом [когда люди идут на процедуры омоложения, чтобы получить хорошую работу — прим. ГМ]. Не просто от хорошей жизни так делают, это просто необходимо. Если мы говорим про позицию хостеса — там надо брать красивых. Там, где у нас клиентский сервис, люди в Zoom общаются — да. Другие направления, например, там, где есть бухгалтерия, там не принципиален этот вопрос».

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что IT-специалисты в США тратят сотни тысяч долларов на подтяжки лица. Они это делают с целью удержать за собой место на рынке, где востребованы более молодые и энергичные сотрудники.