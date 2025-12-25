Названы лучшие процедуры для преображения к Новому году. Соответствующий материал публикует издание New York Post (NYP).

По данным издания, филлеры под глаза и в губы станут удачным способом освежить внешний вид перед праздниками. При этом медсестра Анни Ким подчеркнула, что вместо последней манипуляции лучше всего делать инъекцию ботокса в мышцу верхней губы.

«Это немного увеличит верхнюю губу, и при этом не будет синяков и отеков, которые бывают после инъекций филлера в губы», — пояснила она.

Также Ким рассказала про популярность ботокса, отметив, что его лучше колоть за месяц до события.

«Для полного действия ботокса требуется около двух недель, поэтому дайте себе время — и, если необходимо, сделайте коррекцию. Я бы, наверное, сделала это за три-четыре недели до мероприятия, чтобы убедиться, что все в порядке», — уточнила эксперт.

Кроме того, в список вошла микродермабразия, которая требует минимального восстановительного периода. Среди прочего читателям издания порекомендовали делать химический пилинг

«Легкий или средний пилинг лучше всего проводить за три-четыре недели до праздников, чтобы дать коже время восстановиться и обрести здоровое сияние без остаточного шелушения», — заключила основательница клиники JTAV Clinical Skincare Джои Таверниз.

