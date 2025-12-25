Как сделать простую праздничную укладку волос

Праздничная укладка — это не обязательно сложносочиненная и наглухо залитая лаком конструкция и часы, проведенные у зеркала. Гораздо важнее, чтобы прическа подходила к длине, состоянию волос и формату выхода.

© Unsplash

Стилист по волосам Евгения Куклина рассказала о рабочих принципах, которые помогают сделать укладку аккуратной, стойкой и уместной и для коротких, и для длинных волос.

Подготовка волос важнее самой укладки

Какими бы средствами и инструментами ни пользовались, сухие и поврежденные волосы держат форму хуже всего.

«Перед праздничной укладкой важно хорошо увлажнить длину и кончики: маска или плотный кондиционер накануне, несмываемый уход перед сушкой, термозащита. Напитанные волосы более эластичные, меньше пушатся и лучше запоминают форму. Именно поэтому укладка на ухоженных волосах выглядит дороже и держится дольше, даже если техника самая простая», — объясняет эксперт.

Короткие волосы: текстура и форма

На коротких стрижках праздничный эффект создается не сложностью, а акцентами. Это может быть подчеркнутая текстура, легкая волна, приглаженные виски или, наоборот, чуть растрепанный объем. Важно не перегружать волосы средствами: достаточно крема или пасты для формы и легкого лака для фиксации. Четкая линия или продуманная небрежность выглядят гораздо эффектнее, чем попытка сделать классическую вечернюю прическу на короткой длине.

Средние и длинные волосы: простые формы

Для волос средней длины и длинных лучше всего работают понятные формы: мягкие волны, низкий пучок, хвост с объемом у корней, полураспущенные волосы.

«Праздничность здесь создается за счет аккуратности (даже если вам нужен эффект небрежности!), блеска и пропорций, а не количества локонов. Волны стоит делать не слишком мелкими, чтобы прическа не выглядела перегруженной и устаревшей, а пучки и хвосты — слегка расслабленными», — говорит стилист.

Объем без утяжеления

Объем остается одним из главных запросов для праздничной укладки, но он должен выглядеть естественно. Лучше всего работают средства для прикорневого объема в сочетании с правильной сушкой, а не с обилием лака. Для длинных волос важно сохранять баланс: объем у корней и более гладкая длина. Такой контраст делает прическу более элегантной.

Финальные штрихи и стойкость

Завершающий этап — это не только фиксация, но и проверка баланса. Прическа не должна мешать, тянуть или требовать постоянной коррекции. Лак лучше наносить дозированно, с расстояния, чтобы сохранить подвижность. Если хочется дополнительного акцента, лучше использовать аксессуары — заколки, шпильки, ленты, — чем усиливать фиксацию.