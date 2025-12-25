«О боже». Джеффа Безоса высмеяли в Сети

Новую деталь во внешности основателя Amazon Джеффа Безоса высмеяли в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели одного из богатейших людей мира вместе с женой Лорен Санчес в Аспене. Пара появилась на публике в одинаковых ковбойских шляпах, но внимание многочисленных читателей издания привлекли изменения во внешнем виде бизнесмена, который отрастил седую бороду.

«Он выглядит как полный лузер», «Абсурдный вид», «Он что, скрывает бородой шрамы от пластики?», «О боже», «Почему богачи всегда уродуют себя», «Борода его старит», — высказались они в комментариях.

В декабре образ жены Безоса на инаугурации президента США Дональда Трампа назвали самым вульгарным в 2025 году.