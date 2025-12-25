Кармен Электра порадовала фанатов откровенным фото

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, показала откровенные фото в честь Рождества. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя звезда телесериала «Спасатели Малибу» запечатлела себя на камеру в розовых сапогах и костюме, который состоял из подчеркивающего грудь атласного бюстгальтера и мини-юбки. При этом обувь и наряд были оформлены меховой окантовкой.

Кроме того, знаменитость примерила вязаную шапку, уложила волосы в локоны и нанесла яркий макияж.

«Я мечтаю о розовом Рождестве. Эти снимки для всех моих плохишей», — подписала она пост.

Ранее Кармен Электра с торчащими из-под штанов стрингами снялась на фоне сугробов.