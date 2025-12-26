Сандра Буллок в мужском жакете пришла на спектакль с Киану Ривзом

Актриса Сандра Буллок пришла на спектакль с Киану Ривзом. Об этом сообщает People.

61-летняя актриса была одета в жакет с мужского плеча. Ей также сделали укладку с локонами и макияж с румянами.

«Она была невероятно мила и добра со всеми, кого встречала. И когда я смотрел на неё и Киану, мне казалось, что время остановилось для них», — рассказал инсайдер издания об актрисе.

Недавно обсуждали возможно воссоединение Сандры Буллок и ее бывшего возлюбленного Брайана Рэндалла. Еще в ноябре 2022 года инсайдер рассказывал, что причиной для разрыва стали расхождения во взглядах Буллок и Рэндалла на брак.

«Широко известно, что Брайан хотел узаконить отношения с Сандрой, но она не видела необходимости идти по этому пути. Со временем это стало серьезной проблемой», — сообщил он.

Отмечается, что Брайан хотел не только жениться на Сандре, но и усыновить ее детей, что смутило ее не меньше. Дело в том, что актриса уже боролась за опеку над сыном Луи с первым супругом, телеведущим Джесси Джеймсом, поэтому теперь опасается, что история может повториться.