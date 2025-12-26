Ким Кардашьян примерила платье 1996 года на вечеринке

Бизнесвумен Ким Кардашьян позировала в платье 1996 года в Рождество. Об этом сообщает The Sun.

© Соцсети

Ким Кардашьян примерила платье из винтажной коллекции Mugler 1986 года. В наряде она отметила Рождество в кругу семьи.

© Соцсети

© Соцсети

13 декабря Ким Кардашьян и Норт Уэст заметили в Западном Голливуде. Бизнесвумен вместе с дочерью и ее подругами посетила ресторан Nobu. Журналисты обратили внимание, что девушка появилась на публике с обесцвеченными бровями. Она также надела парик с длинными голубыми волосами и сделала макияж с коричневым блеском для губ. Норт Уэст была запечатлена в черном спортивном костюме и кедах.

В октябре Норт Уэст снялась с наклеенными татуировками на лице, на которых были изображены ее имя и звезда. Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста также надела черные грилзы, цветные контактные линзы и фейковый септум. Знаменитость позировала с косами и накладными ресницами. Читатели Page Six не оценили образ девочки.