Популярная телезвезда снялась в бикини на фоне снега в Лапландии

Участница популярного реалити-шоу Love Island («Остров любви») Молли Смит поделилась откровенными фото из путешествия в Лапландию. Снимки опубликованы в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

31-летняя телезвезда снялась на фоне снега в бикини красного цвета и белых луноходах. Знаменитость также надела шапку-ушанку и варежки, завершив образ длинной шубой. Кроме того, инфлюэнсер сделала макияж в нюдовых оттенках, но от украшений она отказалась.

В декабре 2024 года португальская модель Сара Сампайо снялась в откровенных образах в рекламе голландского бренда Hunkemoller.