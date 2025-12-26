Модель Эмили Ратаковски опубликовала фото в ванне и нижнем белье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эмили Ратаковски позировала со смазанной красной помадой и без укладки. Модель была одета в черный кружевной лифчик. На других кадрах она лежала в ванне и читала книгу.

© Соцсети

© Соцсети

Несколько недель назад Эмили Ратаковски появилась на публике в красном облегающем мини-платье и черных капроновых колготках. Модель позировала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, персиковыми румянами и помадой. Манекенщица стояла у елки.

До этого Эмили Ратаковски приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда Lounge. На одном из кадров модель предстала перед камерой в черном полупрозрачном корсете с декольте и вырезами и стрингах. Образ манекенщицы дополнили серьги. Актрисе уложили распущенные волосы и сделали макияж в нюдовых тонах. Знаменитость позировала, лежа на кровати.