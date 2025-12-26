Как сохранить здоровье волос зимой

Зимой волосы нередко теряют блеск и выглядят тускло. Многие замечают, что они выпадают, ломаются и секутся. На состояние волос в это время года влияют морозный воздух, ветер, сухость в помещениях, а также недостаток витаминов и минералов.

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Медскан Ольга Малиновская поделилась советами по уходу за волосами зимой.

Она отметила, что в холодное время года питание часто меняется. Люди потребляют меньше фруктов и овощей, предпочитая калорийные блюда. Это может привести к дефициту витаминов и минералов. Недостаток этих веществ может замедлить рост волос и сделать их более ломкими, сообщает «Южный федеральный».

Ольга Малиновская подчеркнула, что выпадение волос – это нормальное явление, если оно не превышает 100-150 волосинок в день. Для оценки состояния волос рекомендуется провести комплексное исследование, включающее 10 показателей. Отклонения от нормы могут указывать на причины ухудшения состояния. В таких случаях маски и укрепляющие шампуни могут быть неэффективны, и потребуется консультация с врачом.

Среди факторов, влияющих на выпадение волос, могут быть перенесенные респираторные инфекции. После тяжелого течения этих заболеваний через 1-2 месяца может начаться интенсивное выпадение волос. Часто проблема решается сама собой.

Зимой важно носить головной убор, чтобы защитить кожу головы от переохлаждения и нарушения кровообращения. Однако перегревание также вредно. Не забывайте регулярно стирать головной убор.

Уход за волосами зимой должен отличаться от летнего. Частое мытье головы может разрушить защитный липидный слой. Вода должна быть теплой, а для ухода следует использовать питательные шампуни, бальзамы, маски и масла.

