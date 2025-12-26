Жена Александра Цекало снялась в бюстгальтере

Жена режиссера, продюсера и актера Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя художница снялась в черном бюстгальтере с поролоновыми чашками и красных капроновых колготках. При этом звезда продемонстрировала фигуру с рельефным прессом.

© Соцсети

Вдобавок она надела черные туфли-лодочки на высоких каблуках. Образ завершили укладка с завитыми в кудри волосами и мейкап с красной помадой.

Ранее жена Цекало в ультракороткой юбке прогулялась по Москве. Избранница продюсера была запечатлена в объемной укороченной шубе и черных колготках.