Наталья Подольская снялась на пляже в платье с разрезом до бедра

Певица Наталья Подольская снялась в платье с разрезом на пляже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Наталья Подольская позировала в пестром платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Волосы певица распустила и отказалась от макияжа. Съемка прошла на пляже во время отдыха в Дубае.

© Соцсети

На днях Наталья Подольская вышла в свет в красном корсетном мини-платье, которое дополнила туфлями. Поп-исполнительница также надела браслет и кольцо. Визажист сделал певице макияж с серебристыми тенями, черной тушью, румянами и розовой помадой. Стилист уложил волосы знаменитости в локоны.

В октябре Наталья Подольская снялась в «голом» корсете из черного кружева, юбке-карандаш и кожаном тренче. Образ дополнили туфли с острым мысом. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. В наряде певица снялась для клипа ее мужа Владимира Преснякова.